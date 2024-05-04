Деменко назвал положительные стороны в работе Слишковича в «Спартаке»

«“Спартак” удивляет. Слишкович использует разные тактические моменты, и команда при нем действительно заиграла, почувствовала уверенность. И хотя матч с “Динамо” мог по-разному повернуться, забей “Динамо” в какой-то момент, дело не в этом, а в самой игре “Спартака”. Он не проигрывает в последних матчах после назначения Слишковича. Это говорит о том, что тренер что-то добавил. И в психологическом плане вселил в ребят уверенность. Это уже другой “Спартак”», — цитирует Деменко «Газета.Ru».