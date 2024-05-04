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15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Деменко назвал положительные стороны в работе Слишковича в «Спартаке»

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил работу боснийца Владимира Слишковича с красно-белыми.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Сочи"

«“Спартак” удивляет. Слишкович использует разные тактические моменты, и команда при нем действительно заиграла, почувствовала уверенность. И хотя матч с “Динамо” мог по-разному повернуться, забей “Динамо” в какой-то момент, дело не в этом, а в самой игре “Спартака”. Он не проигрывает в последних матчах после назначения Слишковича. Это говорит о том, что тренер что-то добавил. И в психологическом плане вселил в ребят уверенность. Это уже другой “Спартак”», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

1 мая в «Спартаке» заявили, что Слишкович продолжит работать в команде после окончания сезона.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.

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