Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Сочи»

«Я не знаю, обязано ли “Динамо” реабилитироваться в матче с “Сочи” перед болельщиками после поражения от “Спартака”. Но “Динамо” должно настраиваться на предстоящую игру, тем более что в конце сезона трудно обыгрывать все команды, потому что все за что-то борются. Те команды, которые не борются, их не трудно обыграть. Но нельзя недооценивать соперника», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.