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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором динамовцы сыграют с «Сочи».

Динамо
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится завтра, 5 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Я не знаю, обязано ли “Динамо” реабилитироваться в матче с “Сочи” перед болельщиками после поражения от “Спартака”. Но “Динамо” должно настраиваться на предстоящую игру, тем более что в конце сезона трудно обыгрывать все команды, потому что все за что-то борются. Те команды, которые не борются, их не трудно обыграть. Но нельзя недооценивать соперника», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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