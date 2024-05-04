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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смородская: Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Испанский специалист был отправлен в отставку 14 апреля. После его увольнения московская команда еще не проигрывала.

«В игре “Спартака” при Абаскале не было никакой тренерской мысли — лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, “Спартак” был бы выше в турнирной таблице», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 42 очка после 26 туров РПЛ и занимает четвертое место. Исполняющим обязанности главного тренера является Владимир Слишкович.

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