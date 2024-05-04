Смородская: Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным

Испанский специалист был отправлен в отставку 14 апреля. После его увольнения московская команда еще не проигрывала.

«В игре “Спартака” при Абаскале не было никакой тренерской мысли — лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, “Спартак” был бы выше в турнирной таблице», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».