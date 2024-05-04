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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ЦСКА призвали прекратить травлю футболиста «Рубина» Безрукова

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо призвал прекратить травлю в СМИ полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова на фоне скандала вокруг шутки футболиста.

ЦСКА
Рубин
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Рубин» 24 апреля в Санкт-Петербурге обыграл идущий первым в турнирной таблице «Зенит» (2:0) в матче перенесенного с середины марта 21-го тура РПЛ. После игры Безруков во флеш-интервью сказал, что «Рубин» ждет от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». Позднее на футболиста обрушились с критикой многие медийные персоны. Высказывания Безрукова рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

«Вот уже 10 дней совсем искусственным образом Руслан Безруков обвиняется “лидерами мнений” всех сегментов аудитории (которые вообще не в повестке) за абсолютно нормальную футбольную шутку, травля за которую не соизмерима с её масштабом. Юмор может нравиться и не нравиться, но в данном случае он точно никого не оскорбляет. Для всего футбольного мира, хотим мы того или нет, это абсолютно естественный юмор — таким он был, есть и будет», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

«Сейчас весь футбольный мир наблюдает за тем, как за безобидную шутку буквально линчуют. При этом я убежден, что сам Руслан спокойно переживет все, что происходит в медиа вокруг него. А вот переживем ли мы и с каким потерями. Уверен, будет очевидный по последствиям откат к базовым настройкам aka “извините, пирожки”. Очень надеюсь, что по прошествии периода возможной всеобщей эмоциональной оценки вопрос решится поддержкой футболиста Безрукова, и в его лице — поддержкой всех наших футболистов и, соответственно, всего нашего футбола», — отметил Брейдо.

Директор по коммуникациям московского ЦСКА завершил сообщение шуткой в адрес Безрукова, добавив, что пресс-служба армейцев ждет за данный пост перевода денег от футболиста на карту.

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