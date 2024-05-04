Составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 27-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.
Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Садулаев, Ковачев, Конате.
Матч «Краснодар» — «Ахмат» на стадионе в Краснодаре начнется в 19:30 по московскому времени.