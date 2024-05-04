Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
перерыв
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Оренбург
Крылья Советов
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:24 (мск), источник: Sport24

Составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 27-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 27-го тура РПЛ | Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Садулаев, Ковачев, Конате.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» на стадионе в Краснодаре начнется в 19:30 по московскому времени.

Читайте также от «Sport24»
«У Джигана обида на всех, кто ему не дал. Я не одна такая». Россиянка, выигравшая конкурс красоты в Дубае
Русская биатлонистка, сделавшая пирсинг сосков: «Папа узнал из новостей. Я готова на многое во имя самовыражения»
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Бывшая жена украинского футболиста: «Почему так много мужиков, зацикленных на анале? Думаю, им интересно просто»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь