Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.05
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
4.05
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
4.05
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
4.05
Метц
Ренн
Футбол. Премьер-лига
4.05
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
4.05
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
4.05
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
4.05
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
4.05
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
4.05
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Зарубежный
4.05
Монако
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
4.05
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
4.05
Реал
Кадис
Футбол. Премьер-лига
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
4.05
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.05
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
4.05
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
4.05
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
4.05
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
4.05
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
4.05
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
4.05
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
4.05
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
4.05
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
4.05
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
4.05
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Лечче
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Результаты «Краснодара» в чемпионской гонке — это катастрофа. О золоте можно забыть?

«Быки» на своем поле проиграли «Ахмату».

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Результаты «Краснодара» в чемпионской гонке — это катастрофа. О золоте можно забыть? | Источник: ФК «Краснодар»

За эту неделю «Краснодар» упустил сразу два шанса вернуть статус лидера РПЛ. Первое разочарование случилось в прошлом туре: победа над «Крыльями» выводила на чистое первое место и за четыре тура до конца взять все в свои руки. Но «быки» сыграли 0:0 в Самаре и по-хорошему должны были остаться довольны этим результатом: «Крылья» заслуживали три очка гораздо больше. Самая популярная рецензия к тому матча звучала так: «Краснодар» не готов быть чемпионом, игрокам просто-напросто не хватает опыта борьбы за титул. Неудивительно, что в клубе очень старательно отмахиваются от обсуждения турнирной таблицы и не любят слова «лидерство» и «чемпионство»: для игроков это лишнее давление и ничего более.

Кто бы тогда знал, что в следующем туре с «Ахматом» все будет еще хуже.

Хотя поначалу для «Краснодара» матч складывался хорошо. Самое главное, что игроки в зеленом не казались прибитыми большой ответственностью. Сразу забрали мяч, выглядели легко и много атаковали. И это при том, что в гости приехала самая горячая команда последних недель, оформившая три победы подряд.

Моментов у «Краснодара» было предостаточно: через себя бил Кастаньо, Кордоба — головой, Олусегун — со средней дистанции. Игра давалась «быкам», гол назревал. Чувствовал это и вратарь «Ахмата» Шелия, который неоднократно выручал свою команду и всякий раз неистово «пихал» защитникам. Даже если «Ахмат» и не собирался выстраиваться автобусом, без низкой обороны обойтись было невозможно. «Краснодар» заставил. Но где-то после получаса игры «быки» заметно ослабили давление. Чувство превосходства как будто усыпило их, и первый тайм так и завершился без голов.

Зато с гола начался тайм второй. С гола «Ахмата» на первой же минуте! Сафонов отбил мяч после удара головой Богосаваца, а на подборе первым оказался Конате, который позволил себе даже подработать мяч и переложить его под удобную ногу. И все это — на линии вратарской! Защитники хозяев точно еще не вернулись после перерыва. «Краснодар», естественно, оживился, но при этом чуть не получил второй — Сафонов выручил после впечатляющего прохода Садулаева.

Была перекладина, нереализованный выход Кордобы практически один на один. Шелия поймал кураж, но «Краснодар» не производил впечатление команды, которой нужно вытащить этот матч во что бы то ни стало. И тем более «быки» не были похожи на клуб, который борется за чемпионство. «Ахмат» выглядел более цельно и четко знал, зачем он сюда приехал и как именно можно побить фаворита. Четвертая победа грозненцев — абсолютно заслуженная. Задача сохранения места в РПЛ, похоже, успешно решена.

«Краснодар» как участник чемпионской гонки — это просто катастрофа: ноль голов, одно очко в двух ключевых матчах сезона. А ведь «быки» — лучшая домашняя команда сезона, и в таком важном матче она проигрывает аутсайдеру. «Зенит» весь сезон пытается подсунуть титул «Краснодару», но «быки» всякий раз от него отказываются. Теперь, похоже, окончательно.

Олег Кошелев

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь