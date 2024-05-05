Зарема: «Краснодар» — это не про футбол, а про парк и лавочки. Пастбище быков красивое, но ментальности побед нет" | Источник: Соцсети

«Быки» уступили со счетом 0:1 и упустили возможность подняться на 1-е место в таблице РПЛ.

«Уволив Ивича, “Краснодар” дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у быков, но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.