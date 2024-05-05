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01:18 (мск), источник: Sport24

Зарема: «Краснодар» — это не про футбол, а про парк и лавочки. Пастбище быков красивое, но ментальности побед нет

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение «Краснодара» от «Ахмата» (0:1) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Зарема: «Краснодар» — это не про футбол, а про парк и лавочки. Пастбище быков красивое, но ментальности побед нет" | Источник: Соцсети

«Быки» уступили со счетом 0:1 и упустили возможность подняться на 1-е место в таблице РПЛ.

«Уволив Ивича, “Краснодар” дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у быков, но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

Зато у «Спартака» Слишковича есть шанс обойти, пока быки застряли. В «Динамо» не верю, у них тоже на первом месте ГУМ, накрутка подписчиков, игры с медиакомандами, и прочая мишура, которая, как они думают, ведет к популяризации «Динамо» как футбольного клуба. Но новое поколение болельщиков не болеет за лузеров", — заявила Зарема в интервью Metaratings.ru.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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