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02:47 (мск), источник: ТАСС

«Пари НН» с новым тренером Иличем во главе сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Программа 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье двумя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» и «Динамо» — «Сочи».

Пари Нижний Новгород
Спартак
Динамо
СочиПремьер-лига: таблица и календарь

«Пари НН» дома сыграет с московским «Спартаком», встреча начнется в 19:00 мск. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. Нижегородская команда с 28 очками располагается на 12-й позиции. Команды проведут четвертый матч в этом сезоне, игра первого круга чемпионата России завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0. Также красно-белые выиграли у «Пари НН» в двух встречах группового этапа Фонбет — Кубка России (5:4, 3:0).

«Пари НН» подходит к матчу с серией из шести поражений в РПЛ. 28 апреля после матча 26-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:5) совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с 2023 года. Исполняющим обязанности был назначен Антон Хазов. 4 мая «Пари НН» объявил о назначении серба Саши Илича на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона. В первом матче Иличу будет противостоять «Спартак» с боснийцем Владимиром Слишковичем, который после увольнения испанца Гильермо Абаскаля является исполняющим обязанности главного тренера столичной команды. Под руководством Слишковича красно-белые провели пять матчей во всех турнирах, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 27, 5.05.2024, 19:00

Пари Нижний Новгород-Спартак-

Илич намерен сохранить «Пари НН» прописку в РПЛ. «Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны, — сказал он журналистам. — В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в премьер-лиге». Иличу 46 лет, его последним клубом был греческий «Атромитос», который он покинул ради работы в «Пари НН». Также он возглавлял болгарский ЦСКА из Софии, сербский клуб «Чукарички», руководил юношескими сборными Сербии (до 16 и 18 лет).

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич, который играл с Иличем за сербский «Партизан», считает, что у его соотечественника получится показать себя в России. Тошич выступает за греческую «Ламию», в 2024 году команда уступила на выезде «Атромитосу» (1:3), который тренировал Илич. «Мы постоянно созваниваемся, я знал, что у него есть предложения. Конечно, я сказал ему все самое хорошее про чемпионат России, что это хороший шанс проявить себя, показать весь свой опыт, что для него это только начало в России. Я знаю его характер, сколько он знает про футбол, сколько отдает себя, не сомневаюсь, что все получится», — сказал Тошич ТАСС.

«Пари НН» ни разу не побеждал «Спартак» на своем поле, клуб был основан в 2015 году. 7 августа 2021 года нижегородская команда на выезде обыграла «Спартак» со счетом 2:1 — это ее единственная победа над красно-белыми в семи матчах.

«Динамо» в погоне за «Зенитом» и «Краснодаром»

Также в воскресенье московское «Динамо» примет «Сочи», встреча начнется в 16:30 мск. Столичная команда по-прежнему претендует на чемпионство, команда с 47 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует с 50 очками петербургский «Зенит», 2-м идет «Краснодар» (50). «Сочи» продолжает борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 27, 5.05.2024, 16:30

Динамо-Сочи-

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 26 матчах. Две команды, которые займут 15-е и 16-е места, покинут РПЛ, их места займут две лучшие команды из Мелбет — Первой лиги. На 15-й позиции с 25 очками располагается екатеринбургский «Урал». Также конкурентами «Сочи» являются калининградская «Балтика» (26 очков; 14-е место) и воронежский «Факел» (27; 13). Команды, которые займут 13-е и 14-е места в таблице РПЛ, проведут стыковые матчи за сохранение прописки с 4-й и 3-й командами Мелбет — Первой лиги соответственно. Стыковые матчи пройдут 29 мая и 1 июня.

Программа 27-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день «Оренбург» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1), «Краснодар» дома уступил грозненскому «Ахмату» (0:1). 6 мая состоятся игры «Урал» — «Балтика», «Факел» — «Зенит», ЦСКА — «Рубин» и «Локомотив» — «Ростов».

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