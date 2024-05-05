Тошич: «Надеюсь, вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в РПЛ»

«Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала [плей-офф “пути” Российской премьер-лиги (РПЛ)], надеюсь, что пройдут в суперфинал. Так что поддерживаю, болею, слежу. Почему так низко в РПЛ? На данный момент уровень чемпионата России не такой, когда я играл, когда ЦСКА выигрывал трофеи, Кубок УЕФА. Мне кажется, что и команда не находится на таком высоком уровне, на мой взгляд, это главная причина, почему с 2016 года не выигрывали чемпионат.



Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге», — цитирует Тошича ТАСС.