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11:57 (мск), источник: Sport24

Тошич: «Надеюсь, вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в РПЛ»

Полузащитник Зоран Тошич, известный в России по выступлению за ЦСКА, выразил надежду, что однажды армейцы вернутся на вершину.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Тошич: «Надеюсь, вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в РПЛ» | Источник: Sport24

«Конечно, слежу, смотрю матчи ЦСКА в России. Немного опустились в таблице чемпионата, но в Кубке России дошли до финала [плей-офф “пути” Российской премьер-лиги (РПЛ)], надеюсь, что пройдут в суперфинал. Так что поддерживаю, болею, слежу. Почему так низко в РПЛ? На данный момент уровень чемпионата России не такой, когда я играл, когда ЦСКА выигрывал трофеи, Кубок УЕФА. Мне кажется, что и команда не находится на таком высоком уровне, на мой взгляд, это главная причина, почему с 2016 года не выигрывали чемпионат.

Как болельщик я поддерживаю, болею за ЦСКА, надеюсь, что вернутся времена, когда ЦСКА был самой лучшей и самой сильной командой в лиге», — цитирует Тошича ТАСС.

Вместе с ЦСКА сербский футболист трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Кубок и Суперкубок России.

На данный момент 37-летний хавбек выступает за «Ламию».

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