Что Слишкович поменял после ухода Абаскаля. За «Спартаком» наконец-то интересно следить! | Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» продолжает беспроигрышную серию со Слишковичем: пять матчей, три победы, две ничьи.

Это дало старт дискуссии о том, что боснийца нужно рассматривать как главного тренера клуба уже на следующий сезон. Но такие разговоры кажутся преждевременными.

Во-первых, прошло слишком мало времени, за которое сложно глобально оценить тренерские качества Владимира.

Во-вторых, невозможно понять, какие фамилии значатся в списках руководства «Спартака» на сегодняшний день.

В этом смысле, кстати, понравилась позиция спортивного директора красно-белых, который после кубкового матча с «Динамо» дал понять, что следующего тренера будет выбирать он. Впрочем, я не об этом.

Отрезок в пять матчей — все равно любопытный момент для подведения небольшого итога правления Слишковича. А точнее — для осмысления его решений, которые случились в цейтноте, но все-таки принесли бодрый результат на коротком отрезке.

Кристофер Мартинс, Александр Соболев, Михаил Игнатов и Даниил Хлусевич | Источник: Спорт-Экспресс

1. В матче с «Зенитом», который оказался первым после увольнения Абаскаля, босниец поменял схему: вместо привычных 4−4−2 от Абаскаля использовал 4−2−3−1. Где Игнатов сыграл «десятку» и оказался дополнительным футболистом в центре поля. Это решение выглядело реакцией на недостаток вариантов для комбинаций в центре, которым страдала команда в последнее время. Правда, оно совсем не сработало в атаке. Красно-белые нанесли только один точный удар в створ ворот, создали ноль голевых моментов, зато обеспечили плотность в противостоянии с центром полузащиты «Зенита». Хотя нельзя сказать, что предложенная система оправдалась — команда Семака должна была забивать. В защиту Слишковича можно найти всего один (но мощный и справедливый) аргумент: на подготовку к игре в Санкт-Петербурге у него было всего три дня.

2. После этого в поезде до Ростова медиа «Спартака» сделали атмосферное интервью, где босниец объяснил, что хоть какой-то работы над тактикой еще не случилось, а играть нужно прямо сейчас. Поэтому в Ростове Слишкович удивил новой схемой — 3−4−1−2. С Мединой в роли «десятки» и парой нападающих Игнатов — Угальде. Соболев в старт не попал — из-за накопленной усталости. Расчет Слишковича позиционировался на интенсивной игре без мяча и ультразвуковых контратаках. Тем более что на поле оказался Мартинс — один из лучших в команде по силовой борьбе и объему движения (в Санкт-Петербурге на его позиции сыграл Литвинов) и Хлусевич с Денисовым в роли латералей. Атака получилась тоже подвижной. И Угальде, и Игнатов хороши в прессинге, что в итоге сыграло определяющую роль. В целом Слишкович, выбрав контратаки и подстроив под новую тактику состав, Карпина переиграл. Ошибки Песьякова, на которые ссылался Валерий Георгиевич, имели локальное, но не структурное значение. Структурно «Спартак» был точно лучше.

3. В дерби с ЦСКА Слишкович не изменил формацию и сделал всего одну замену по сравнению с «Ростовом»: Соболев поменял Игнатова. И это, кстати, умный психологический ход: Александр вышел с капитанской повязкой на матч с сильным раздражителем (вспоминаем его перформанс с Виллианом Рошей из предыдущего сезона), которая влияет на его дисциплину. При этом дерби вышло очень скучным, потому что соперники ничего не придумали в атаке. Причем визуально ЦСКА давал свободные зоны, но Медина очень посредственно продвигал мяч и вообще явно не тянет на роль творческой «десятки». Подчеркиваю: роль «десятки», центрального атакующего полузащитника, а не роль второго форварда, которую ситуативно он выполняет вполне нормально.

В такой игре снова проявилась слабость «Спартака» в противодействии глубокой обороне. Эту проблему Слишкович и не мог решить за такой короткий срок. Тем более что творческий потенциал у атакующих полузащитников «Спартака» очень скромный (за исключением, пожалуй, Игнатова, который в старте не вышел).

Поэтому 0:0 вышли максимально логичными. Мог ли «Спартак» сыграть лучше? По счету — да, но по игре в этом составе — вряд ли.

4. В другом дерби, с «Локомотивом», красно-белые вышли в шокирующем сочетании. Во-первых, Слишкович снова ротировал схему, вернувшись к расстановке с «Зенитом»: снова 4−2−3−1 с выраженной «десяткой» в лице Медины, Угальде — слева в атаке, Бонгонда — справа.

Во-вторых, единственным форвардом оказался Игнатов. Но самым большим шоком стала пара центральных защитников: Маслов — Чернов. Хотя появление Рябчука и Умярова тоже мало кто предсказывал. Всего по сравнению с матчем против ЦСКА Слишкович поменял семь (!) игроков стартового состава. «Спартак» победил в очень рваной и некачественной игре, хотя мог несколько раз доводить счет даже до разгрома, но снова не хватало осмысленной передачи. «Локомотив» позволял слишком много. Кстати говоря, на замену вышел Хлусевич, занявший место левого вингера, и забил. Интересно, что с «Зенитом» Слишкович уже двигал Даниила вперед на природную позицию (тогда он был правым вингером). Кажется, у Хлусевича вырисовывается новая роль. И это интересно.

5. С «Динамо» «Спартак» снова использовал схему с тремя центральными защитниками, но на этот раз в атаке временный тренерский штаб выпустил двух крайних форвардов (Бонгонду и Игнатова) и центрального нападающего Соболева, а Медина справедливо остался на лавке. Видимо, придумывать новые решения. При этом Слишкович в атаках делал акцент на фланговых защитников «Динамо», из зон которых команда Лички допускает больше всего опасных моментов. План полностью сработал, а ротация в матче с «Локомотивом» позволила «Спартаку» выглядеть свежее соперника. Тем более что Личка после победы над «Зенитом» поменял в старте только две фамилии.

Владимир Слишкович | Источник: Спорт-Экспресс

Что в итоге? Очевидно, Слишкович формирует состав максимально гибко: использует даже тех, кто не подходил Абаскалю стилистически (Маслов) или просто в последнее время мало играл из-за его недовольства формой (Рябчук, Денисов, Литвинов). Гибкость относится и к тактике. Слишкович обладает очень эластичным составом и полностью этим пользуется. За пять матчей красно-белые попробовали три разные формации (4−2−3−1, 3−4−1−2 и 3−4−3). И почти всегда такие изменения давали команде возможность подстроиться под соперника и получить результат.

При этом сложно сказать, насколько результат зависит только от этих тактических перестроений. Ведь самый простой фактор — полная раскованность после ухода Гильермо Абаскаля, который, кстати, в свое время тоже стал отдушиной на контрасте с жутко замороченным Паоло Ваноли. И также классно провел стартовый отрезок.

Посмотрим, как дальше справится Слишкович. Но одно можно зафиксировать точно: «Спартак» при нем наконец-то стал по-футбольному интересным на поле, а не только на послематчевых пресс-конференциях, где в последнее время больше говорилось о японской кухне, чем об игре.