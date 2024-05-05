«Пари НН» выйдет на матч со «Спартаком» в футболках в поддержку жертв домашнего насилия | Источник: Чемпионат.com

На матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» команда из Нижнего Новгорода выйдет в футболках со специальным дизайном в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Перед матчем со “Спартаком” наша команда выйдет на поле в специальной форме — её расшили подопечные НЖКЦ (Нижегородский женский кризисный центр). Каждый цветок на футболках символизирует реальную историю женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Мы сильнее, когда вместе», — гласит сообщение пресс-службы «Пари НН» в соцсетях.