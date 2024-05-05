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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» выйдет на матч со «Спартаком» в футболках в поддержку жертв домашнего насилия

«Пари НН» объявил о сотрудничестве с «Нижегородским женским кризисным центром».

Пари Нижний Новгород
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«Пари НН» выйдет на матч со «Спартаком» в футболках в поддержку жертв домашнего насилия | Источник: Чемпионат.com

На матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» команда из Нижнего Новгорода выйдет в футболках со специальным дизайном в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Перед матчем со “Спартаком” наша команда выйдет на поле в специальной форме — её расшили подопечные НЖКЦ (Нижегородский женский кризисный центр). Каждый цветок на футболках символизирует реальную историю женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Мы сильнее, когда вместе», — гласит сообщение пресс-службы «Пари НН» в соцсетях.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак», состоится сегодня, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

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