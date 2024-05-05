«Краснодар» обвинили в нежелании быть чемпионом

«Не хочет “Краснодар” быть чемпионом, не хочет даже бороться за чемпионство. Столько шансов предоставляли “Зенит” и “Динамо”, но “Краснодар” показывает всем видом: “Нам рано, мы не будем”. Сейчас злые языки будут говорить, что не надо было ничего менять. Но раз уже сделали… Давайте когда‑нибудь спросим с футболистов. Ты играешь с “Ахматом” дома», — сказал Радимов.