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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Паскаль Янсен: всерьёз рассматривал вариант со «Спартаком», но им был нужен другой тренер

Бывший главный тренер «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен высказался относительно интереса к нему со стороны московского «Спартака».

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Паскаль Янсен: всерьёз рассматривал вариант со «Спартаком», но им был нужен другой тренер | Источник: Чемпионат.com

«Это был действительно конкретный вариант. Поскольку я больше не работаю в “АЗ Алкмар”, я серьёзно рассматриваю каждый клуб. Таким образом, я всерьёз рассматривал и “Спартак”. Но в результате, я сделал другой выбор.

Был ли это мой выбор или выбор “Спартака”? Это было обоюдное решение. Они уволили своего главного тренера и теперь работают с временным тренером. В “Спартаке” считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российскую лигу», — приводит слова Янсена ESPN Goedemorgen Eredivisie.

Напомним, ранее спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сообщил, что Янсен больше не рассматривается в качестве кандидата на место наставника «Спартака».

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