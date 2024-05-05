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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Максим Деменко: «Краснодар» пока ещё не готов — в команде присутствует давление

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о минувшем матче 27-го тура РПЛ, в котором «быки» уступили «Ахмату» со счётом 0:1.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Максим Деменко: «Краснодар» пока ещё не готов — в команде присутствует давление | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, жалко “Краснодар”. Команда играла достаточно хорошо в матче с “Ахматом”, но не реализовала свои моменты. А “Ахмат” во втором тайме забил быстрый гол, который перевернул всю игру. “Краснодар” старался и пытался, но надо отдать должное “Ахмату”. Ведь после неудачных матчей при Адиеве команда преобразилась.

Сейчас можно говорить, что “Краснодар” пока ещё не готов, потому что такие матчи нельзя проигрывать. Наверное, в “Краснодаре” присутствует давление, когда команде обязательно нужно выиграть. Соперникам “быков” проще, ведь они понимают, что “Краснодару” надо только выиграть, поэтому играют от обороны. Однозначно, “Краснодар” дал шанс “Зениту”, — сказал Деменко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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