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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 5 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи».

Динамо
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Сочи»: Рудаков, Заика, Чистяков, Макарчук, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.

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