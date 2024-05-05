«Все мои мысли сейчас связаны с “Рубином”. Даку — об интересе со стороны других клубов

«Безусловно приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на “Рубине”. Я с очень большим уважением отношусь к клубу и людям, которые здесь работают. У нас осталось еще четыре матча на финише сезона. Так что все мои мысли сейчас связаны только с этим. Хочется помочь “Рубину” занять максимально высокое место в чемпионате», — сказал Даку в интервью Metaratings.ru.