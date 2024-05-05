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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Бернард Бериша: меня называют главным провокатором в РПЛ? Не согласен, я — хороший парень

Крайний нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что является главным провокатором в чемпионате России.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Бернард Бериша: меня называют главным провокатором в РПЛ? Не согласен, я — хороший парень | Источник: Чемпионат.com

«Нет, конечно! Я — хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол — эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции — это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Бериша принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место. В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 мая в 16:00 мск.

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