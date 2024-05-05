Бернард Бериша: меня называют главным провокатором в РПЛ? Не согласен, я — хороший парень

«Нет, конечно! Я — хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол — эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль. Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции — это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».