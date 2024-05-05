Служба разведки Нидерландов долгое время следила за Промесом — Provinciale Zeeuwse

По информации источника, суд считает доказанным то обстоятельство, что Промес инвестировал в торговлю наркотическими веществами и являлся одним из звеньев в крупной преступной сети. Подчёркивается, что TCI перехватывала все сообщения нидерландского нападающего, касающиеся контрабанды запрещённых веществ. Эти сообщения он отправлял через свой телефон.
Источник обнародовал часть переписки Промеса с одним из участников преступной сети после того, как сотрудники таможенной службы обнаружили часть контрабанды:
Сообщник. Риски профессии.
Напомним, ранее нападающий был приговорён к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ в особо крупном размере.