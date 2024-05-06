Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.05
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол. Зарубежный
5.05
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
5.05
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
5.05
Хайденхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
5.05
Валенсия
Алавес
Футбол. Премьер-лига
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Зарубежный
5.05
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
5.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
5.05
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Первая лига
5.05
Кубань
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
5.05
Сельта
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
5.05
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
5.05
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.05
Брайтон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
5.05
Челси
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
5.05
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
5.05
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
5.05
Осасуна
Бетис
Футбол. Первая лига
5.05
Тюмень
Акрон
Футбол. Зарубежный
5.05
Кальяри
Лечче
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Они не хотели нам забивать и даже не смотрели на ворота! Я их понимаю». Пресс-конференция Слишковича и Илича

Слова тренеров «Пари НН» и «Спартака».

Пари Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Они не хотели нам забивать и даже не смотрели на ворота! Я их понимаю». Пресс-конференция Слишковича и Илича | Источник: ФК «Пари НН»

Математически шансы на бронзу есть — «Спартак» будет биться!

— Можно сказать, что первый тайм вышел примерно равным, — сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. — Но у нас было больше опасных моментов, ударов с 16−18 метров. После перерыва против нас играло время: если с такими командами не открываешь счет, с каждой минутой становится тяжелее. Во втором тайме одна команда стремилась забить, вторая — защищалась в полном составе. Попробовали изменить что-то заменами, но не вышло. «Пари НН» сегодня заслужил ничью. Нам же немного обидно, потому что мы приехали за победой, но добиться ее не получилось. Наконец-то у нас есть целых семь дней для подготовки к следующему матчу. Надо будет поработать над теми моментами, на которые мы сделаем акцент после сегодняшней ничьей.

— Почему Пруцев не вышел в стартовом составе?

— Потому что у меня есть четыре примерно равных центральных полузащитника: Пруцев, Умяров, Литвинов и Мартинс. Выбор большой, но сложный: кто-то всегда будет играть, а кто-то — сидеть на лавке. И по отношению к последним это будет нечестно. Решил выпустить Литвинова и Умярова, потому что знал, что соперник использует много длинных передач. И в первом тайме это было оправдано. А во втором мы уже постоянно владели мячом — там длинных передач почти не было. Я доволен тем, как сегодня сыграли Наиль и Руслан.

— Объясните сегодняшнюю расстановку центральных защитников.

— Это было сделано, чтобы Маслов мог подключаться вперед. Он это умеет. Я ему сказал: если у тебя есть возможность, не бойся, продвинься на 10−15 метров вперед. Возможно, в первом тайме ему следовало делать это еще чаще и подниматься еще выше.

— Сегодня «Спартак» часто пробовал делать забегания. Вы отрабатывали это на тренировке, чтобы пытаться вскрыть плотную оборону «Пари НН»?

— Нет. Дело просто в качестве наших игроков. Подбор исполнителей позволяет играть в такой футбол. Но когда противостоишь низкому блоку, ничего не выйдет, если у тебя нет игроков, отдающих быстрые передачи. Мяч должен всегда двигаться слева направо и обратно. А еще и Тео, и Зиньковский умеют обыгрывать один в один. Это тоже важный фактор.

— «Спартак» практически лишился шансов на бронзовые медали. Значит ли это, что вы сделаете ставку на Кубок России?

— Математически еще все возможно. Нам играть с «Краснодаром», «Краснодару» — с «Динамо». Пока математика дает нам шансы — пойдем в бой и будем сражаться до конца! Не важно, за первое, второе или третье место. Мы всегда стремимся выигрывать. Меня часто спрашивают, что важнее — Кубок или чемпионат. Нет приоритетов. Для «Спартака» важны оба турнира.

— «Спартак» потерял очень много очков с командами, которые борются за выживание? Чем это объяснить? Возможно, команда психологически не готова бороться за титул?

— Я бы так не сказал. Если взять игру с «Факелом» или «Уралом», то они пытались что-то придумать на поле. Но вот «Пари НН» сегодня хотел заработать одно очко. Давайте честно, во втором тайме они вообще не смотрели на наши ворота — им было просто неинтересно. Они не хотели забивать! И я все это понимаю, потому что команда в плохом психологическом состоянии, проиграла шесть игр подряд, пришел новый тренер. Это нормально. Но мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

«Пари НН» должен остаться в РПЛ!

— Прежде всего я хочу благодарить своих игроков, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Пари НН» Саша Илич. — Они бились до конца и заработали очень важное очко.

— Какие первые впечатления от работы с командой?

— Она хорошо поработала. Мы играли со сложным соперником. Сейчас мы в непростой ситуации, поэтому будем биться за каждое очко. Конечно, «Спартак» — это одна из лучших команд в России, у них очень квалифицированные футболисты. Говорил, что нам надо играть компактно и агрессивно — только таким образом мы могли добиться результата.

— Кирилл Гоцук пропустит следующий матч из-за дисквалификации. Как будете решать эту проблему?

— Знаю, что Кирилл получил четвертую желтую карточку. Но у нас достаточно времени, чтобы посмотреть на игроков, способных заменить Гоцука.

— Слишкович сказал, что игроки «Пари НН» даже не смотрели на ворота «Спартака» во втором тайме, желая сохранить ничью. Вы действительно отказались от атакующий игры или соперник заставил вас так играть?

— Были разные таймы. До перерыва мы пытались создавать моменты. Конечно, во втором тайме мы были уставшими. Против таких команд трудно играть. Повторюсь, «Спартак» — это один из сильнейших клубов России. У них много игроков, которые играют за разные национальные сборные. Но я все равно ценю, что мы добились ничейного результата и заработали очко.

— Как оцените психологическое состояние команды?

— Сложно было поменять игру — слишком мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем добиться другого качества игры. Безусловно, команда должна остаться в премьер-лиге.

— Это удастся сделать?

— Я очень надеюсь.

Артем Калинин, Дмитрий Барулев

Пари Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь