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12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Колосков: Тюкавин — самая яркая личность в российском футболе, он дорос до Европы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине.

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Колосков: Тюкавин — самая яркая личность в российском футболе, он дорос до Европы | Источник: Чемпионат.com

«Тюкавин достоин европейского чемпионата. Сегодня он — самая яркая личность в российском футболе. Нет никого близко сейчас по его универсальности и умению играть в футбол, по оригинальным действиям в штрафной. У человека есть талант, потенциал, и он растёт. Понятно, что.

Тюкавин дорос до европейского футбола. Но надо ли нам сейчас об этом говорить? У нас и так практически нет ярких личностей в футболе. Если мы сейчас его отдадим, то, во-первых, с чем останется “Динамо”? У них вообще нападающих нет. Практически все голы забивает Тюкавин. Во-вторых, на него ходят люди, и Тюкавин — украшение чемпионата. Мне было бы жалко, если бы он уехал», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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