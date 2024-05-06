Что за развязка в матче за выживание! Теперь ситуация на дне РПЛ запуталась ещё круче

Урал — Балтика — 2:1, обзор матча 27-го тура РПЛ, голы Лисаковича, Ионова, Каштанова, 6 мая 2024 | Источник: ФК «Урал»

«Урал» и «Балтика» отчаянно сражаются за спасение. Екатеринбуржцы до 27-го тура находились на 15-м месте, калининградцы — на 14-м. Поэтому очная игра носила невероятно важный характер. Победа приближала к выживанию, а поражение серьёзно портило жизнь.

Матч начался неожиданно. Уже в первой атаке «Балтика» открыла счёт: Юрий Ковалёв прошёл по правому флангу, разыграл стенку с Данилой Козловым и навесил в область вратарской. А Виталий Лисакович опередил защитников «Урала» и головой отправил мяч в правый угол ворот. Классная наработанная комбинация «Балтики»! Да, на лучший гол тура после шедевра от Константина Тюкавина претендовать сложно, но отметить калининградцев необходимо.

А затем «Урал» пошёл активно вперёд. Чего ждать? Команда уступала прямому конкуренту за спасение. Несколько моментов создали хозяева, но не хватало везения в завершающей стадии. Зато «Уралу» помог защитник «Балтики» Кирилл Маляров. На 16-й минуте он срубил в своей штрафной вингера екатеринбуржцев Илью Ишкова. Сергей Иванов сначала не зафиксировал фол, но VAR позвал судью к монитору. И арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Алексей Каштанов. Не очень сильно пробил форвард «Урала», но остававшийся до конца на месте Евгений Латышонок спасти «Балтику» не смог.

До конца первого тайма команды устроили парад неплохих моментов. «Урал» и «Балтика» обменивались выпадами и могли забить ещё парочку голов (причём, каждый из клубов). Например, после удара форварда гостей Анхело Энрикеса екатеринбуржцев спасла штанга. А Игорю Дмитриеву и Андрею Егорычеву не хватило везения у ворот «Балтики».

Во втором тайме сражение за жизненно необходимые очки продолжилось. На 55-й минуте «Балтика» забила после углового: Андраде сделал скидку на Лисаковича, а форвард гостей переправил мяч в ворота. Но Виталий находился в офсайде и гол судья не засчитал. А веселье продолжилось. Опасный удар наносил полузащитник «Балтики» Ковалёв, но мяч прошёл рядом со штангой. Неплохой момент был у Юрия Газинского, однако защита гостей заблокировала удар одного из лидеров «Урала».

Виктор Гончаренко и Сергей Игнашевич сделали по ходу второго тайма по пять замен. Тренеры бросали в игру свежих футболистов, чтобы не дать сопернику выдохнуть. И самый лучший момент в концовке упустил появившийся со скамейки полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 90-й минуте он получил мяч в штрафной «Балтики», подработал и пробил в дальний угол. Рядом со штангой! В сантиметрах от победного гола был «Урал».

А что же за эпичная концовка нас ожидала! Второй день подряд РПЛ дарит нам крутые эмоции. Уже на 90+5-й минуте Итало получил мяч на левом фланге, навесил в штрафную, откуда одинокий Алексей Ионов пробил головой. 2:1 — и весь «Урал» бросился праздновать важнейший гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-32943136&hd=2&id=456243759&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Виктора Гончаренко выбралась из зоны вылета, поднявшись на 13-е место. А «Балтика» опустилась на 15-ю строчку. Трагедия для калининградцев, потерявших важное очко. И что обиднее — пропустили вперёд «Урал». Однако ситуация на дне таблицы за три тура до финиша остаётся запутанной. 11-е и 15-е места разделяют всего три очка. Учитывая календарь «Урала» и «Балтики», именно екатеринбуржцы ближе к спасению (возможно, даже без стыков), чем калининградцы.

Календарь «Урала» в конце сезона:

28-й тур, «Факел» — «Урал»;

29-й тур, «Урал» — «Оренбург»;

30-й тур, ЦСКА — «Урал».

Календарь «Балтики» в конце сезона: