Игнашевич: Ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ

«Забитый мяч в исполнении “Балтики” был наигранной комбинацией, или так совпало? Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку — забили.

Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече — пенальти? Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ«, — сказал Игнашевич в эфире “Матч ТВ”.