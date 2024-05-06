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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Игнашевич: Ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, екатеринбуржцы вырвали победу в компенсированное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

Урал
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Игнашевич: ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Забитый мяч в исполнении “Балтики” был наигранной комбинацией, или так совпало? Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку — забили.

Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече — пенальти? Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ«, — сказал Игнашевич в эфире “Матч ТВ”.

После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

Урал
2:1
Первый тайм: 1:1
Балтика
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