ЦСКА — «Рубин»: Чалов остался в запасе армейцев на матч РПЛ | Источник:

Лучший бомбардир армейцев в текущем сезоне Федор Чалов начнет встречу на скамейке запасных.

Встреча между командами пройдет в Москве и начнется в 20:30 мск.