ЦСКА — «Рубин»: Чалов остался в запасе армейцев на матч РПЛ
Объявлены стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином».
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Объявлены стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином».
Лучший бомбардир армейцев в текущем сезоне Федор Чалов начнет встречу на скамейке запасных.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Давила. Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Мендес, Айссауи, Чалов, Мусаев.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Иву, Шабанхаджай, Даку. Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Йочич, Ранджелович, Биелович.
Встреча между командами пройдет в Москве и начнется в 20:30 мск.