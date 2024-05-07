Карпин отказался обсуждать судейство после поражения от «Локомотива»

Футбол, Премьер-лига, Тур 276.05.2024, 20:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 6611 зрителей
|Михаил Галактионов
|Валерий Карпин
|Антон Миранчук(Максим Глушенков)
|5′
|22
|Илья Лантратов
90+5′
|1
|Никита Медведев
|5
|Жерзино Ньямси
84′
|3
|Умар Сако
|21
|Марио Митай
|55
|Максим Осипенко
|45
|Александр Сильянов
|15
|Данил Глебов
|85
|Евгений Морозов
|47
|Даниил Уткин
|6
|Дмитрий Баринов
|88
|Кирилл Щетинин
|83
|Алексей Батраков
|7
|Роналдо
|9
|Сергей Пиняев
74′
|34
|Эяд Эль-Аскалани
19′46′
|77
|Илья Самошников
|87
|Андрей Лангович
|11
|Антон Миранчук
89′
|40
|Илья Вахания
74′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|28
|Евгений Чернов
|15
|Максим Глушенков
83′
|19
|Хорен Байрамян
74′
|93
|Артем Карпукас
90′
|62
|Иван Комаров
|99
|Тимур Сулейманов
89′
|69
|Егор Голенков
74′
|8
|Владислав Сарвели
|27
|Николай Комличенко
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Сергей Каруненко(Россия, Воронеж)
|ВАР
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Ассистент ВАР
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)