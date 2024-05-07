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02:40 (мск), источник: Sport24

Карпин отказался обсуждать судейство после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ отказался обсуждать работу судей.

Локомотив
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Карпин отказался обсуждать судейство после поражения от «Локомотива» | Источник: ФК «Ростов»

«Судейство? Зачем о нем говорить. Я не буду», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил хавбек «Локо» Антон Миранчук, который перед нанесением удара подтолкнул защитника ростовчан.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
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