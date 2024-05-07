Галактионов о Дзюбе: «Ему неприятно, он хочет играть. Характер игры диктует, что нужно выходить в другом сочетании» | Источник: Sports.Ru

— Дзюба не выходит, чтобы не был продлен контракт, или он не устраивает вас как футболист?

— Я уже говорил, повторюсь еще раз: он часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне, вызывает уважение. В этом тоже.

Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает.

Понятно, что ему неприятно, он хочет играть, он не смирился. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, фактурный нападающий нужен — он выходил. Приносило ли это пользу — другой вопрос.

Что касается контракта Артема, я этим не занимаюсь, обратитесь к руководству.

— Несколько удивил крен в атаку: четыре игрока. Правда, Пиняев играл немного в оттяжке.

— Мы понимали, что в переходных фазах нам важно иметь быстрых игроков, которые будут убегать. Когда мы будем на мяче, нам необходимо иметь преимущество в виде Миранчука. Правда, Пиняев выполнял много черновой работы, но потом эту потребность закрыл Самошников.

Справились с давлением, когда соперник делал много подач с фланга. Мы немного перестроились во втором тайме на три опорных и в три центральных. Тактический ход держали. Все оправдало себя.

— Батраков сейчас выигрывает конкуренцию у Карпукаса?

— Не нужно быть столь категоричным в оценках. Карпукас фундаментален для «Локомотива», но сегодня Батраков стучится в двери и проводит хорошие матчи. Кто будет сильнее и по функциональному состоянию лучше, тому и будет отдаваться предпочтение.

— Митай выступает в опорной зоне. А Батраков был более защитным игроком сегодня, а он все‑таки любит играть выше к атаке.

— Митай изначально крайний защитник. Когда требует ситуация, он может быть опорником. Батраков же может разгонять атаки, он мобилен. Баринов сделал сегодня тоже объем большой.