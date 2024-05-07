КДК РФС рассмотрит слова тренера «Балтики» Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит высказывание главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В понедельник «Балтика» на выезде уступила «Уралу» со счетом 1:2. После игры Игнашевич во флеш-интервью назвал судейство позорным.

«Рассмотрим материалы СМИ о возможном нарушении дисциплинарного регламента в матче между “Уралом” и “Балтикой”. То есть будет рассмотрены слова главного тренера “Балтики” Сергея Игнашевича во флеш-интервью о судействе. Он приглашен на заседание. Также по этому матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера “Балтики” Артема Булойчика, это третье нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц.

«Рассмотрим задержку выхода команды “Оренбурга” перед началом матча с “Крыльями Советов” на две минуты, по игре “Динамо” — “Сочи” в повестке находится выход двух представителей клубного СМИ бело-голубых на футбольное поле сразу после окончания игры. По матчу со “Спартаком” рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера “Пари Нижний Новгород” Саши Илича и тренера команды Величко Каплановича. Также в повестку вошла задержка выхода команды “Спартака” из раздевалки на три минуты перед началом игры», — добавил Григорьянц.