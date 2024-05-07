«Динамо» назвали командой Тюкавина

«“Динамо” сегодня — команда Тюкавина. Не потому, что он забивает, а потому, что он умело подстраивает под себя командные действия. За счет огромной беговой работы, огромного стремления быть на плаву он делает все возможное, чтобы футболисты тянулись за ним. Не во всех матчах это получается, но в целом, игроки помогают человеку, который очень хочет, чтобы “Динамо” было на самых высоких ступенях.



У “Динамо” есть много ошибок в обороне, причем необязательных. Поэтому, забивая, они и пропускают, как в последнем матче. И пропускают не те мячи, которые можно назвать сложными», — сказал Игнатьев.