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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Пари НН» рассказал, что Сашу Илича клубу порекомендовал Владимир Ивич

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, в каком состоянии команду принял новый главный тренер команды Саша Илич.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Гендиректор «Пари НН» рассказал, что Сашу Илича клубу порекомендовал Владимир Ивич | Источник: Чемпионат.com

«Команда борется за место в РПЛ, ничья со “Спартаком” — важный результат. Илич понимает, что требуется другое качество игры. Будет идти перезагрузка команды. Осложняет ситуацию то, что у нас большое количество травмированных футболистов. Мы переживаем непростой период в плане наличия боевых единиц внутри команды. Тренер прекрасно понимает ограниченность ресурсов.

Еще несколько месяцев назад, когда было всё благополучно и команда набирала очки, клуб занялся тем, что сформировал себе стратегию, в которой был план А, ему соответствовал Юран, и план Б. Илич был у нас в шорт‑листе. Мы быстро с ним связались, и он принял наше предложение. Безусловно, у нас в списке были и российские тренеры. Мы осознали, что Илич может прийти и перезагрузить физически и психологически команду. Также сработала рекомендация экс‑тренера “Краснодара” Владимира Ивича», — сказал Мелик-Гусейнов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 4 мая 46-летний Саша Илич подписал контракт «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

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