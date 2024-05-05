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15:41 (мск), источник: Sport24

Круговой забил шикарный гол с лета за «Зенит-2»

Защитник «Зенита» Данил Круговой отметился красивым голом за дубль петербургского клуба.

Зенит-2
Круговой забил шикарный гол с лета за «Зенит-2» | Источник: Sport24

На 41-й минуте матча LEON-Второй лиги с петербургским «Динамо» Круговой, находясь за пределами штрафной площади, ударом с лета замкнул подачу с углового.

Благодаря голу 25-летнего Кругового «Зенит-2» повел в счете.

Круговой был отправлен в «Зенит-2» после того, как подписал контракт с ЦСКА, к которому присоединится на правах свободного агента летом 2024 года.

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