Круговой забил шикарный гол с лета за «Зенит-2»

На 41-й минуте матча LEON-Второй лиги с петербургским «Динамо» Круговой, находясь за пределами штрафной площади, ударом с лета замкнул подачу с углового.

Круговой был отправлен в «Зенит-2» после того, как подписал контракт с ЦСКА, к которому присоединится на правах свободного агента летом 2024 года.