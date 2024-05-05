Круговой забил шикарный гол с лета за «Зенит-2»
Защитник «Зенита» Данил Круговой отметился красивым голом за дубль петербургского клуба.
Зенит-2
Защитник «Зенита» Данил Круговой отметился красивым голом за дубль петербургского клуба.
На 41-й минуте матча LEON-Второй лиги с петербургским «Динамо» Круговой, находясь за пределами штрафной площади, ударом с лета замкнул подачу с углового.
Благодаря голу 25-летнего Кругового «Зенит-2» повел в счете.
Круговой был отправлен в «Зенит-2» после того, как подписал контракт с ЦСКА, к которому присоединится на правах свободного агента летом 2024 года.