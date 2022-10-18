Суд обязал Facebook* выплатить российскому тренеру 65 млн рублей

Ранее слушания были отложены на существенный период из-за назначенной экспертизы, в рамках которой предстояло оценить нанесенный Хохлову вред. До этого защита истца утверждала, что из-за блокировок фамилии Хохлов реже упоминался в прессе и публикациях простых пользователей Facebook, что могло отпугивать потенциальные рекламные предложения.

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца», — рассказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, до этого социальные сети начали блокироваться Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Как сообщала РИА Новости представляющая интересы Хохлова адвокат Анна Варганова, иск они планируют довести до конца, так как проблема осталась, с ней сталкиваются в том числе и зарубежные пользователи Facebook, упоминающие фамилию Хохлова.

Хохлов просил суд обязать Facebook разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях. Также он требовал выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам его представителя, Хохлов как публичный человек заинтересован в упоминании его имени, однако из-за блокировок этого не происходит. Соцсеть, заявлял Хохлов, помечает его фамилию как «враждебное высказывание».

По словам опрошенных РИА Новости экспертов, социальные сети, принадлежащие компании Meta (запрещена в России за экстремистскую деятельность), действительно нередко накладывают временные блокировки на аккаунты, публично использующие слово «хохол» и его производные. Из-за этого упоминание фамилии Хохлов вызывает трудности у пользователей и СМИ.

Дмитрий Хохлов — известный российский футболист, чемпион и обладатель Суперкубка России, а также Суперкубка Нидерландов, провел более 50 матчей за сборную страны. После завершения игровой карьеры в 2010 году стал тренером.