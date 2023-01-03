«Он дьявол!» За что на самом деле Лев Яшин получил «Золотой мяч»

Яшин выиграл Олимпиаду-1956 и первый в истории чемпионат Европы, несколько раз участвовал в чемпионатах мира и был революционером во вратарском деле. Однако успехи Яшина — это история преодоления, в которой было немало трудностей.

Всего за 12 месяцев до того, как журнал France Football обнародовал итоги голосования и назвал Яшина лучшим, вратарь «Динамо» и сборной СССР находился, пожалуй, в самой низкой точке карьеры. 1962 год начался с серьезной травмы, которая скомкала подготовку к чемпионату мира в Чили. Сам чемпионат мира — вообще отдельная история. Там были и результативные ошибки на групповом этапе, и два сотрясения мозга, и неубедительная игра в четвертьфинале — после такого другое французское издание L'Equipe написало, что карьера советского вратаря уже на закате.

На финише чемпионата СССР его «Динамо» упустило золото в борьбе со «Спартаком», и к Яшину опять были вопросы. В Киеве, как писал еженедельник «Футбол», ему забили ударом с 30 метров в ближний угол, а в домашнем матче с «Шахтером» он пропустил необязательный мяч в конце первого тайма. Какой уж тут «Золотой мяч», когда даже в родной стране его нещадно критиковали, а сезон он заканчивал в дубле?

«На Льва Ивановича после чемпионата мира повесили всех собак, он очень расстроился, даже хотел закончить играть. Болельщики, начитавшись статей, свистели на каждом матче. Тяжело было, уж очень несправедливо тогда к нему отнеслись», — рассказывала супруга вратаря Валентина Яшина.

В «Динамо» же вратаря поддержали. Главный тренер Александр Пономарев даже отпускал Яшина с тренировок на рыбалку, чтобы тот мог вернуть прежнее душевное спокойствие.

И это помогло. В чемпионате СССР 1963 года «Динамо» с Яшиным в воротах пропустило всего 6 голов в 27 матчах и 22 раза сыграло «на ноль». Голкипер вернулся в сборную СССР, а в октябре его пригласили на матч против сборной Англии в составе команды звезд мирового футбола. Возможно, именно это стало одним из важных факторов в борьбе за «Золотой мяч».

Советские клубы тогда не выступали в еврокубках, трансляции матчей чемпионата СССР за рубежом тоже видеть не могли, а сборная в тот год играла не так часто. Матч на «Уэмбли» видел весь мир, и Яшин провел свои 45 минут безупречно. Интересно, что изначально из СССР на эту встречу приглашали форварда Михаила Месхи, но футбольная федерация страны не отпустила его, сославшись на травму игрока. В Лондон полетел Яшин и сыграл так, что о нем в хвалебных тонах написали все спортивные издания. Лучшей рекламы за несколько недель до голосования на приз «Золотой мяч» найти было сложно.

Вскоре после игры с англичанами Яшин выстоял в ответном матче ⅛ финала отбора чемпионата Европы с итальянцами, отбив пенальти и еще несколько опасных ударов с игры. «Дьявол!» — охарактеризовали его игроки «cкуадры адзурры» после матча. Основной конкурент Яшина в борьбе за «Золотой мяч» Джанни Ривера без забитого мяча тогда не ушел, но к тому моменту сборная СССР уже вела по сумме двух игр со счетом 3:0 и гол итальянца ничего не решал и не запомнился так, как спасения советского вратаря.

Ривера проводил прекрасный сезон — победа в финале Кубка европейских чемпионов с «Миланом» над «Бенфикой» Эйсебио и яркая игра в Серии А — но даже это меркло на фоне того, что показывал Яшин.

Эйсебио и Лев Яшин на чемпионате мира 1966 года по футболу | Источник: РИА "Новости"

Также здорово играл Эйсебио, но португалец ничем не запомнился в матче на «Уэмбли», да и большого авторитета у молодого нападающего тогда еще не было.

Отметим, что претендовать на «Золотой мяч» в 1963 году могли только европейские футболисты. К примеру, бразилец Пеле, который тогда выиграл все титулы в Южной Америке, а также победил с «Сантосом» в Межконтинентальном кубке «Милан» Риверы, остался вне конкурса.

Победителя выбирали журналисты 21 издания. 19 из них отметили Яшина, причем 11 поставили его на первое место. Ривера отстал на 17 очков, получив всего пять первых мест.

«Впечатляет не только игра Яшина на линии ворот, но и то, как он в любой момент может исполнить роль дополнительного защитника, начать контратаку длинным пасом. Тактическая и техническая оснащенность советского вратаря очень богата, и это позволило ему достичь таких высот», — писал France Football, комментируя итоги голосования в декабре 1963-го. После таких слов сдались даже самые ярые критики Яшина в Советском Союзе.

«Это был триумф советской вратарской школы. Других оценок быть не могло. Триумф! Те частности, которые случались, это ноль на фоне того, что Яшин сделал как вратарь. Он стал законодателем моды и стиля в футболе, так что его победа была абсолютно заслуженной», — рассказал РИА Новости Спорт почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Награду Яшин получил только через полгода, но этого стоило ждать. Главный редактор France Football Макс Юрбини прилетел в Москву на матч СССР — Швеция и вручил «Золотой мяч» под аплодисменты почти 100-тысячной аудитории Центрального стадиона имени Ленина (ныне — «Лужники»). Главред другого авторитетного журнала Kicker Карл-Хайнц Хайманн восхищался атмосферой и уровнем сборной СССР, которая отобралась на чемпионат Европы, и сожалел только об одном: шведы почти не напрягали Яшина, а журналист пришел на матч, чтобы насладиться именно игрой советского вратаря.