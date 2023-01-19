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16:28 (мск), источник: Sport24

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко отправилась на сборы вместе с ребенком

Полузащитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко, супруга экс-хавбека «Химок» Дениса Глушакова отправилась на сборы вместе с дочкой Милой, которая появилась на свет 7 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: соцсети

«Добрались хорошо. Первый день был тяжелый, рейс был рано утром, а в целом хорошо. И маленькой хорошо, и я хорошо.

Если бы я поехала одна, я бы очень скучала. Хочу выразить большую благодарность клубу, что дают возможность брать детей с собой. Дочка чувствует себя отлично, она всем улыбается, довольная. Она рядом с мамой и ей спокойно и комфортно.

На сборах хочу набрать оптимальную форму. Впереди вторые игровые сборы. Хочу ко вторым сборам быть готовой и физически и морально. Подготовить спину, чтобы второй сбор полноценно провести с командой», — сказала Коваленко.

Отметим, что на сборах Ксению Коваленко навестил ее супруг Денис Глушаков, который пока находится в статусе свободного агента.

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