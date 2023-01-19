Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко отправилась на сборы вместе с ребенком

«Добрались хорошо. Первый день был тяжелый, рейс был рано утром, а в целом хорошо. И маленькой хорошо, и я хорошо.



Если бы я поехала одна, я бы очень скучала. Хочу выразить большую благодарность клубу, что дают возможность брать детей с собой. Дочка чувствует себя отлично, она всем улыбается, довольная. Она рядом с мамой и ей спокойно и комфортно.



На сборах хочу набрать оптимальную форму. Впереди вторые игровые сборы. Хочу ко вторым сборам быть готовой и физически и морально. Подготовить спину, чтобы второй сбор полноценно провести с командой», — сказала Коваленко.