«137 каналов начали показывать нашу лигу». Минспорта Саудовской Аравии — о пользе перехода Роналду в «Аль-Наср»

"Приведу пример: только с приходом Роналду 137 каналов по всему миру начали транслировать саудовскую лигу. Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это неинтересно. Но с тех пор, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру.