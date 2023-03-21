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13:38 (мск), источник: Sport24

«137 каналов начали показывать нашу лигу». Минспорта Саудовской Аравии — о пользе перехода Роналду в «Аль-Наср»

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд рассказал о пользе перехода нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

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Источник: AFP 2022

"Приведу пример: только с приходом Роналду 137 каналов по всему миру начали транслировать саудовскую лигу. Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это неинтересно. Но с тех пор, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру.

У спортсменов есть возможность приехать в новое место и способствовать развитию спорта, и с приходом Роналду мы увидели, как привлекательность лиги распространилась по всему миру", — приводит слова ас-Сауда The Athletic.

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