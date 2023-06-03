«Актобе» всухую обыграл «Шахтер» и поднялся на третье место КПЛ
«Актобе» одержал победу над «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актобе
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Актобе» одержал победу над «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.
Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.
Набрав три очка, «Актобе» поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив оттуда «Кызыл-Жар».