«Актобе» всухую обыграл «Шахтер» и поднялся на третье место КПЛ

Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.