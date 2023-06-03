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20:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» всухую обыграл «Шахтер» и поднялся на третье место КПЛ

«Актобе» одержал победу над «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

Матч 12 тура футбольной премьер-лиги подопечные Андрея Карповича провели на отремонтированном домашнем стадионе и выиграли со счетом 2:0.

Уже на шестой минуте болельщиков порадовал Арман Кенесов. А на 71 отличился Лука Гадрани.

Набрав три очка, «Актобе» поднялся на второе место турнирной таблицы, сместив оттуда «Кызыл-Жар».

Актобе
-:-
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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