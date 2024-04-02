«Трабзонспор» заявил о возбуждении более 300 уголовных дел на пользователей соцсетей

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 300 уголовных дел было возбуждено по итогам матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба «Трабзонспора».
«В связи с событиями, произошедшими после матча с “Фенербахче”, были выявлены публикации в письменных и визуальных средствах массовой информации, которые были направлены против нашего клуба и находятся под подозрением. Наш юридический совет подал уголовную жалобу на 347 пользователей социальных сетей и на 5 спортивных комментаторов, которые опубликовали сообщения, выходящие за рамки критики, несправедливые, безосновательные и лишенные правовой основы. Мы информируем общественность, что будем следить за процессом до конца, чтобы люди, выдвигающие необоснованные обвинения в адрес нашего клуба, несли ответственность перед правосудием, как и прежде», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что клуб при подаче жалоб опирался на соответствующие статьи Уголовного кодекса Турции.
17 марта «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» в гостевом матче 30-го тура чемпионата страны (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба.
«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 79 очками. «Трабзонспор» идет третьим с 49 очками.