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15:34 (мск), источник: ТАСС

«Трабзонспор» заявил о возбуждении более 300 уголовных дел на пользователей соцсетей

17 марта «Трабзонспор» на своем поле уступил «Фенербахче», после чего болельщики домашней команды выбежали на поле, началась массовая драка с участием футболистов гостевого клуба.

Источник: Reuters

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 300 уголовных дел было возбуждено по итогам матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба «Трабзонспора».

«В связи с событиями, произошедшими после матча с “Фенербахче”, были выявлены публикации в письменных и визуальных средствах массовой информации, которые были направлены против нашего клуба и находятся под подозрением. Наш юридический совет подал уголовную жалобу на 347 пользователей социальных сетей и на 5 спортивных комментаторов, которые опубликовали сообщения, выходящие за рамки критики, несправедливые, безосновательные и лишенные правовой основы. Мы информируем общественность, что будем следить за процессом до конца, чтобы люди, выдвигающие необоснованные обвинения в адрес нашего клуба, несли ответственность перед правосудием, как и прежде», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что клуб при подаче жалоб опирался на соответствующие статьи Уголовного кодекса Турции.

17 марта «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» в гостевом матче 30-го тура чемпионата страны (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 79 очками. «Трабзонспор» идет третьим с 49 очками.

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