«Трабзонспор» заявил о возбуждении более 300 уголовных дел на пользователей соцсетей

«В связи с событиями, произошедшими после матча с “Фенербахче”, были выявлены публикации в письменных и визуальных средствах массовой информации, которые были направлены против нашего клуба и находятся под подозрением. Наш юридический совет подал уголовную жалобу на 347 пользователей социальных сетей и на 5 спортивных комментаторов, которые опубликовали сообщения, выходящие за рамки критики, несправедливые, безосновательные и лишенные правовой основы. Мы информируем общественность, что будем следить за процессом до конца, чтобы люди, выдвигающие необоснованные обвинения в адрес нашего клуба, несли ответственность перед правосудием, как и прежде», — говорится в сообщении.