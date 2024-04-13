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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Неймар и Месси были недовольны тем, что у Мбаппе первостепенная роль в “ПСЖ”. Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах

"Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но, общаясь с ним день ото дня, он потерял к нему уважение.

«Неймар и Месси были недовольны тем, что у Мбаппе первостепенная роль в “ПСЖ”. Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах | Источник: Sports.Ru

В свою очередь, Неймар и Месси были очень недовольны решением клуба отдать первостепенную роль Килиану.

Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не Неймар. Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.

Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем«, — рассказал на правах анонимности сотрудник “ПСЖ”.

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