«Неймар и Месси были недовольны тем, что у Мбаппе первостепенная роль в “ПСЖ”. Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах | Источник:

Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не Неймар. Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.

Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем«, — рассказал на правах анонимности сотрудник “ПСЖ”.