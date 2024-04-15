Андрей Аршавин: «Мне игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. То, как он исполнил два гола “Спартаку”, говорит о его большом таланте» | Источник: Sports.Ru

— Педро перевернул кубковый матч со «Спартаком». По мнению Орлова, даже вы не начинали в «Зените» так ярко, как бразилец. Правда?

— Может быть. Но я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих.

Был момент в матче «Барселоны» с «Челси»: около своего углового флажка Лео начал обыгрывать. Не помню, получилось или нет, но у Педро был такой же эпизод в первом тайме со «Спартаком». Он получил мяч в углу поля на половине «Зенита» — другие в такой же ситуации сыграли бы понадежнее, а Педро прокинул мяч между ног сопернику. Потом пытался сыграть в пас. И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси.