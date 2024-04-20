Мартино ожидает, что Месси будет стабильно играть в старте «Интер Майами» до Кубка Америки: «Лео хорошо себя чувствует»

«Сейчас с Месси нет ничего особенного. В ближайшие несколько недель мы будем играть по выходным, у нас только одна игра в середине недели — против “Орландо Сити”.

Мы будем оценивать моменты, когда график начнет уплотняться, но я не думаю, что нам нужно создавать особый план [для Месси], потому что он чувствует себя хорошо. Он хорошо работает на ежедневной основе, и в том темпе, в котором мы движемся. Будем продолжать в том же духе", — сказал Мартино.