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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мартино ожидает, что Месси будет стабильно играть в старте «Интер Майами» до Кубка Америки: «Лео хорошо себя чувствует»

У тренера «Интер Майами» спросили, не планирует ли он давать Месси больше отдыха перед турниром, который начнется 21 июня.

«Сейчас с Месси нет ничего особенного. В ближайшие несколько недель мы будем играть по выходным, у нас только одна игра в середине недели — против “Орландо Сити”.

Мы будем оценивать моменты, когда график начнет уплотняться, но я не думаю, что нам нужно создавать особый план [для Месси], потому что он чувствует себя хорошо. Он хорошо работает на ежедневной основе, и в том темпе, в котором мы движемся. Будем продолжать в том же духе", — сказал Мартино.

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