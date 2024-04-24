Сколько зарабатывали футбольные судьи в СССР. Для тех времен это была очень приличная сумма | Источник: Sport24

Во времена СССР к футбольным судьям часто относились скептически. И на это было несколько причин. Например, легендарный вратарь «Спартака» и московского «Торпедо» Анзор Кавазашвили рассказывал, как арбитры отрабатывали матчи, если принимающая сторона не оказывала им теплого приема.

«Приехал в Кострому судья. Начальник команды его встречает на вокзале. Тот едва с поезда сошел, сообщает: “Мне сегодня на берегу Волги шашлыки, водочку и две девчонки”. Велел купить ящик пива и воблу. Все. Потом в первом тайме он просто нас убивал. Я не выдержал, в перерыве зашел в судейскую. Затащил его в туалет и отбуцкал. Второй тайм судил как надо. Больше на наши матчи его не назначали», — вспоминал Кавазашвили.

Бывали в СССР и матчи, когда арбитры откровенно убивали команды, брали взятки, а порой занимались и шантажом. Вот что в интервью «СЭ» вспоминал все тот же Кавазашвили.

«Я устал от судейского беспредела. В 60-е футбол был чище, грязь пошла с 70-х. Когда тренировал “Спартак” из Костромы, чего только не насмотрелся. Судьи оборзели. Приезжали, подлецы, и с порога: “Нужны бабы, деньги, выпивка…”.

Особенно один возмутил. Маленький, толстый, кривоногий, с длинным носом. Играли мы на выезде, столкнулись перед игрой. Он говорит: «Анзорчик, не волнуйся, все будет нормально». Первый тайм действительно отработал прекрасно. Уходя на перерыв, даже руку ему пожал: «Коля, молодец» — «Анзорчик, о чем говоришь? Я же порядочный человек».

Начинается второй тайм — и глазам не верю. Обложил свистками. Два пенальти поставил и гол из офсайда засчитал. Матч заканчивается, я бегом к нему. У входа в судейскую догнал, схватил за поганый нос. Чуть не оторвал. Орет: «Больно! Отпусти!» А я: «Гад, верни деньги тем, у кого взял!» Командую помощнику: «Вытряхни из его карманов все».

Ненависть к судьям была и со стороны советских болельщиков, которые придумали известную кричалку «Судью на мыло!» О происхождении этой фразы мы писали отдельный материал.

Что же касается зарплат советских арбитров, то они были весьма приличными. Точную сумму раскрыл легендарный судья из СССР Александр Горин. Оказывается, зарплата зависела от категории арбитра.

«Судья республиканской категории получал где-то десять рублей за игру. Всесоюзной — семнадцать с половиной рублей. Потом подняли расценки: за матч первой лиги платили пятьдесят рублей, высшей — сто рублей. Если учесть, что в среднем люди получали сто пятьдесят рублей, то неплохо было. За месяц отсудишь в разных лигах — набегало рублей четыреста», — подытожил Горин.