Состоялось первое в истории женского футбола дерби ЦСКА — «Спартак»
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги ЦСКА — «Спартак».
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги ЦСКА — «Спартак».
Первое в истории дерби между женскими командами армейцев и красно-белых прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой футболисток ЦСКА со счетом 1:0.
Единственный гол забила на 43-й минуте Габриэль Онгене.
ЦСКА одержал шестую подряд победу и возглавляет таблицу чемпионата России с 18 очками. Для «Спартак», который проводит дебютный сезон в Суперлиге, это поражение стало вторым. Красно-белые замыкают топ-5 с 10 очками.