Состоялось первое в истории женского футбола дерби ЦСКА — «Спартак»

Первое в истории дерби между женскими командами армейцев и красно-белых прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой футболисток ЦСКА со счетом 1:0.

ЦСКА одержал шестую подряд победу и возглавляет таблицу чемпионата России с 18 очками. Для «Спартак», который проводит дебютный сезон в Суперлиге, это поражение стало вторым. Красно-белые замыкают топ-5 с 10 очками.