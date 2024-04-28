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01:24 (мск), источник: Sport24

Состоялось первое в истории женского футбола дерби ЦСКА — «Спартак»

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги ЦСКА — «Спартак».

Состоялось первое в истории женского футбола дерби ЦСКА — «Спартак» | Источник: Без источника

Первое в истории дерби между женскими командами армейцев и красно-белых прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось победой футболисток ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол забила на 43-й минуте Габриэль Онгене.

ЦСКА одержал шестую подряд победу и возглавляет таблицу чемпионата России с 18 очками. Для «Спартак», который проводит дебютный сезон в Суперлиге, это поражение стало вторым. Красно-белые замыкают топ-5 с 10 очками.

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