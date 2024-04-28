Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Торино
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Лилль
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Сокол
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Мальорка
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Волгарь
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:15
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Акрон
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Осасуна
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Химки
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Рома
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:15
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ланс
Все события
11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Букайо Сака: «Роналду — идеальный пример. Он взорвался и стал голевой машиной. Криштиану вдохновил многих»

Вингер «Арсенала» отметил, что нацелен проводить по 60−70 матчей в сезоне — как игроки вроде Криштиану Роналду.

"Артета сказал мне, что все топ-игроки делают это (проводят много матчей за сезон — Sports). Если я хочу достичь такого уровня, то должен быть готов играть столько матчей и стараться помочь команде выиграть в каждом.

Роналду был идеальным примером этого. Он просто взорвался и превратился в машину для забивания голов, и, думаю, вдохновил многих футболистов на то, чтобы попытаться пойти по его стопам.

В то же время я просто хочу быть самим собой и делать то, что требуется, чтобы играть и побеждать за «Арсенал», — сказал Сака.

Читайте также от «Sports»
Вирер охладела к биатлону? Кайфует и без него: купальники, Париж-2024 и стрельба по голому мужчине
Скандал в нашем волейболе
Неизвестные детали о победе «Металлурга»
РФС завел дело из-за шутки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь