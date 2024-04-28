Букайо Сака: «Роналду — идеальный пример. Он взорвался и стал голевой машиной. Криштиану вдохновил многих»

"Артета сказал мне, что все топ-игроки делают это (проводят много матчей за сезон — Sports). Если я хочу достичь такого уровня, то должен быть готов играть столько матчей и стараться помочь команде выиграть в каждом.

Роналду был идеальным примером этого. Он просто взорвался и превратился в машину для забивания голов, и, думаю, вдохновил многих футболистов на то, чтобы попытаться пойти по его стопам.