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14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан ЖФК ЦСКА Дамьянович вышла на матч со «Спартаком» в футболке с цитатой Салиховой

Перед началом минувшего матча 7-го тура Суперлиги между женскими ЦСКА и «Спартаком» (1:0) прошла акция, направленная против оскорблений в женском футболе.

ЦСКА
Спартак
Капитан ЖФК ЦСКА Дамьянович вышла на матч со «Спартаком» в футболке с цитатой Салиховой | Источник: Чемпионат.com

Футболистки красно-синих вышли на поле в футболках с цитатами от людей, которые скептически относятся к их роду деятельности.

Защитница и капитан ЦСКА Невена Дамьянович вышла в футболке с цитатой Заремы Салиховой, являющейся супругой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Цитата имеет следующее содержание: «Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовёт капитана женского ЦСКА».

Источник: ЖФК ЦСКА

«Ежедневно игроки различных женских футбольных клубов получают огромное количество сообщений и комментариев с критикой. Но футбол — такой же вид спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол и другие, в которые профессионально играют женщины. Мы призываем отказаться от стереотипов и поддержать футболисток со всего мира. Будьте добрее!» — написано в телеграм-канале ЖФК ЦСКА.

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