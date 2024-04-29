Умер бывший тренер сборной Украины по футболу
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко умер на 76-м году жизни, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Ассоциацию футбола Сумской области.
«На 76-м году жизни умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Фоменко в качестве игрока выступал в составе сумского «Спартака», луганской «Зари» и киевского «Динамо». С киевлянами он трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Со сборной СССР стал серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.
В чемпионате Украины тренировал «Динамо», с которым выиграл чемпионский титул в 1993 году, «Борисфен», «Металлист», «ЦСКА», «Металлург» и «Таврию».
С 2012-го по 2016 год возглавлял сборную Украины, которую вывел на Евро-2016.