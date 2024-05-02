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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Динамо» Галкин: У нас с детства заставляли играть в футбол пинками

Воспитанник «Нефтяника» (сейчас «Смена»), «Динамо» и «Химок» Алексей Галкин рассказал о детском футболе.

Источник: БЕЛТА

«У нас было очень много сборов, когда отец помогал команде материально. Не у всех всё хорошо было с денюжкой, и я не могу сказать, что у нас всё было супер. Но деньги были, и отец вкладывался в “Нефтяник”. Многие родители тоже, сколько могли, скидывались — на экипировку, сборы. Мы, например, ездили на автобусе в Испанию из России. Проезжали через всю Европу, дважды заезжали в Диснейленд. Как раз в Испании мы выиграли самый большой кубок. Если не ошибаюсь, он до сих пор стоит на базе “Смены”.

Когда в первый раз летишь на сборы в другую страну, получаешь массу впечатлений. Узнаёшь что-то новое, встречаешь других игроков. У иностранцев совсем другой подход.

У нас всё силовое и уклон на физуху, а у них всё закладывается в технику, физухи как таковой нет. Поэтому в основном по физике мы выигрывали матчи. У нас разные подходы к футболу. Им с детства кинули мяч, и они играют. У нас с детства заставляли играть в футбол пинками. Поэтому я считаю, что подход к тренировкам иногда нужно менять и обращать внимание на мировые практики», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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