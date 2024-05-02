«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане | Источник:

Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и Неймар в его возрасте были повсюду на поле«, — сказал Дидье Рустан в эфире канала L"Équipe.