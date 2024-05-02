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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане

"Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводит статистику его замыканий.

«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане | Источник: Sports.Ru

Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и Неймар в его возрасте были повсюду на поле«, — сказал Дидье Рустан в эфире канала L"Équipe.

1 мая «ПСЖ» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1). Мбаппе провел на поле весь матч.

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