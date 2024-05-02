«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане
"Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводит статистику его замыканий.
"Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводит статистику его замыканий.
Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и Неймар в его возрасте были повсюду на поле«, — сказал Дидье Рустан в эфире канала L"Équipe.
1 мая «ПСЖ» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1). Мбаппе провел на поле весь матч.