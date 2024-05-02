Бывший клуб Слуцкого объявил о сборе средств на сохранение лицензии

В апреле «Витесс» был оштрафован на 18 очков за многократное невыполнение клубом требований лицензионных правил, в результате чего лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата страны — Эредивизи. При этом клуб по-прежнему рискует не получить лицензию на новый сезон и прекратить существование.

Сторонникам «Витесса» предложено пожертвовать сумму от 100 до 10000 евро. За сумму в 100 евро болельщик может получить упоминание на стене почета «Витесса» и именной сертификат «За “желто-черных”, в то время как пожертвовавший 10000 евро получит возможность пообщаться с любым представителем команды. Также его имя будет упомянуто на клубном сайте и четвертой игровой форме “Витесса” в сезоне-2024/25. Отмечается, что пожертвования сделали уже многие бывшие футболисты клуба.

Как сообщат nos.nl, «Витесс» отчитался перед судом Нидерландов об общих долгах на сумму в 18,9 млн евро. Большую часть суммы клуб должен американскому инвестору Коли Пэрри — 14,3 млн. Еще 3,1 млн евро «Витесс» задолжал различным кредиторам. Задолженность перед налоговыми органами составляет около 1,45 млн евро. В среду временный директор «Витесса» Эдвин Рейнтьес заявил, что клубу нужно решить финансовые вопросы к 17 мая.