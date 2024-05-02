Дети Марадоны в суде попросили перенести останки футболиста в мавзолей в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая. /ТАСС/. Дети аргентинского футболиста Диего Марадоны запросили у суда разрешение на перенос его тела в строящийся мавзолей в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщило издание La Naci? n.

«Наследники [Марадоны] на основании общего согласия просят разрешить перенос останков с места их текущего захоронения на кладбище “Хардин де Белья Виста” к месту их вечного упокоения, в качестве которого наследники определили мавзолей “Мемориал Эль-Дьес” (в переводе с иcпанского — “десять”, номер, под которым играл Марадона — прим. ТАСС) в Буэнос-Айресе в районе Пуэрто-Мадеро», — приводит издание заявление в суд, подписанное детьми футболиста Ханной и Диего.

В письме указывается, что в мавзолее останки Марадоны будут лучше защищены, а все желающие «смогут отдать дань уважения футболисту, который был главным аргентинским идолом».

Издание напомнило, что о решении о строительстве мемориала в центре аргентинской столицы в честь Марадоны было объявлено в октябре прошлого года, в день рождения футболиста. Завершение работ намечено на 2025 год.