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18:18 (мск), источник: ТАСС

Дети Марадоны в суде попросили перенести останки футболиста в мавзолей в Буэнос-Айресе

Чемпион мира умер в 2020 году и похоронен на кладбище «Хардин де Белья Виста».

Источник: AP 2023

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая. /ТАСС/. Дети аргентинского футболиста Диего Марадоны запросили у суда разрешение на перенос его тела в строящийся мавзолей в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщило издание La Naci? n.

«Наследники [Марадоны] на основании общего согласия просят разрешить перенос останков с места их текущего захоронения на кладбище “Хардин де Белья Виста” к месту их вечного упокоения, в качестве которого наследники определили мавзолей “Мемориал Эль-Дьес” (в переводе с иcпанского — “десять”, номер, под которым играл Марадона — прим. ТАСС) в Буэнос-Айресе в районе Пуэрто-Мадеро», — приводит издание заявление в суд, подписанное детьми футболиста Ханной и Диего.

В письме указывается, что в мавзолее останки Марадоны будут лучше защищены, а все желающие «смогут отдать дань уважения футболисту, который был главным аргентинским идолом».

Издание напомнило, что о решении о строительстве мемориала в центре аргентинской столицы в честь Марадоны было объявлено в октябре прошлого года, в день рождения футболиста. Завершение работ намечено на 2025 год.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.

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