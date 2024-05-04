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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона в РПЛ: «Нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе стало меньше получаться. Видимо, это окончание карьеры»

"Закрытие — это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и, по всей видимости, это окончание его карьеры.

Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона в РПЛ: «Нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе стало меньше получаться. Видимо, это окончание карьеры» | Источник: Sports.Ru

Артем — молодец: много забил, лучший голеадор в чемпионатах России. Я сам говорил в прошлом году, что его надо подписывать в «Локо». Если взять мои интервью, я единственный, кто топил за Дзюбу.

Он очень помог «Локомотиву» выкарабкаться после немецких развлечений. Артем был знаковой фигурой в «Локомотиве». Хочешь не хочешь, но есть определенный возраст.

Если хочешь продолжать в футболе, то надо забыть другие развлечения. Как минимум не идти в шоу-бизнес. Он нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе у него, мягко говоря, стало меньше получаться.

Хочу подчеркнуть: я не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница", — сказал футбольный агент.

Статистика Дзюбы — здесь.

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