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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Генменеджер «Майами» о Месси: «Величайший спортсмен всех времен. Все равно что смотреть, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт»

— До Месси Бекхэм тоже открыл много дверей?

Генменеджер «Майами» о Месси: «Величайший спортсмен всех времен. Все равно что смотреть, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт» | Источник: Sports.Ru

— Да, но он не играет. Уровень влияния был другой, как и у нашего владельца Хорхе Маса.

Конечно, все помогает, но мы говорим о величайшем игроке всех времен. Это все равно что сказать, что вы видели, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт, или наблюдаете за Майкл Джорданом или Томом Брэди.

Мы — современники того, что происходит здесь и сейчас. Каждые выходные он играет в Америке в МЛС. Мы говорим о величайшем спортсмене всех времен, который активен и играет, — заявил Хавьер Асенси.

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