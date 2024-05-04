Генменеджер «Майами» о Месси: «Величайший спортсмен всех времен. Все равно что смотреть, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт» | Источник: Sports.Ru

— Да, но он не играет. Уровень влияния был другой, как и у нашего владельца Хорхе Маса.

Конечно, все помогает, но мы говорим о величайшем игроке всех времен. Это все равно что сказать, что вы видели, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт, или наблюдаете за Майкл Джорданом или Томом Брэди.