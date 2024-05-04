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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле

"Для меня имя Месси помечено большой звездочкой, потому что он в юном возрасте принимал стероиды и все такое, что способствовало его росту.

«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле | Источник: Sports.Ru

Месси был генетически модифицирован в юном возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти. Насколько я знаю, больше никто этого не делал.

Так что, если бы ему дали расти естественным образом и просто готовили ему жаркое на ужин — или что-то еще, — он не был бы достаточно большим, чтобы в конечном итоге добиться таких результатов«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Сити” в подкасте Common Sense.

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